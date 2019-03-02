В Калининграде начал работу филиал Московской госакадемии хореографии

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 2 марта. /ТАСС/. Филиал Московской государственной академии хореографии начал работу в Калининграде в рамках проекта строительства культурно-музейного комплекса на острове Октябрьский. Об этом сообщил на открывшемся в субботу в Светлогорске первом "Балтийском культурном форуме" губернатор области Антон Алиханов.

На форуме обсуждаются вопросы реализации в регионе национального проекта "Культура". Форум собрал представителей учреждений культуры из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области, искусствоведов, представителей столичных учебных заведений.

"Филиал [госакадемии хореографии] заработал несколько дней назад, сейчас мы обсудили уже место, где будут готовить наших и детей и из других регионов, с удовольствием будем ждать учеников. Уже до открытия филиалов [столичных музеев и учебных заведений в рамках культурно-музейного центра] мы начинаем подготовку новых кадров для культурной жизни нашей страны", - сказал губернатор.

Алиханов обратил внимание на близость Калининграда к границам европейских государств и отметил, что филиал Московской академии хореографии, как и другие учебные заведения культурно-музейного центра, сможет привлечь большое количество абитуриентов из Европы - "до 500 человек в год" - и региональные власти будут заниматься популяризацией такой возможности.

Руководитель филиала, артист балета, бакалавр искусств Артем Шпилевский подчеркнул, что Московская государственная академия хореографии является одной из старейших театральных школ страны и одной из лучших балетных школ мира.

"Школа выпускает звезд мирового уровня, и ее выпускников знают во всем мире", - отметил он.

"Наша и моя, в частности, задача - находить юные таланты и дать им возможность получить профессиональное образование именно здесь на местах", - подчеркнул Шпилевский, добавив, что занятия в филиале начнутся еще до открытия нового здания академии на острове Октябрьский, чтобы в 2020 году в новое здание академия перешла уже с учениками.

Директор филиала академии уточнил, что прием заявлений на обучение в нем начнется в апреле. В мае, ориентировочно после праздников, планируется провести первый набор учащихся. Обучение возможно как на бюджетной, так и на платной основе, для обучения будут набираться дети в возрасте от шести до семи лет, поступающие в первый класс общеобразовательных школ, и дети в возрасте девяти лет. Обучающие программы включают классический танец, гимнастику, танцевальные этюды, импровизацию, введение в профессию и "слушание музыки". Учащиеся академии смогут жить в ней, и она будет открыта и для студентов из-за рубежа, но первостепенной задачей является обучение российских детей, подчеркнул Шпилевский. Кроме того, академия будет обращать внимание на подготовку преподавательского состава, добавил он.

О проекте

Музейно-культурный центр в Калининграде включает образовательный центр, музей, филиал Большого театра, хореографическую академию, музыкальную школу, общежития для студентов и учащихся, жилые дома для артистов и преподавателей. Строительство объектов центра начнется в этом году. В 2023 году все объекты центра должны быть введены в эксплуатацию. Общая стоимость проекта 27 млрд рублей. Местом расположения выбран остров Октябрьский, где построен стадион, принявший четыре игры ЧМ-2018 по футболу. На площадках уже проведены все изыскания.