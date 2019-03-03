Минтранс РФ начнет трехдневный семинар по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ начнет в понедельник проведение трехдневного семинара по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" с участием федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных и экспертных организаций. Одна из основных целей - распространить опыт 36 регионов, уже участвовавших в предыдущем "дорожном" проекте, на всю страну, сообщает Минтранс.

"Трехдневный семинар соберет более 500 участников: делегации 83 субъектов РФ, представителей Минтранса РФ и подведомственных учреждений, Минстроя, МВД, Федерального казначейства, Счетной палаты, а также отраслевых и экспертных объединений", - говорится в сообщении.

Среди основных целей мероприятия - распространение лучшего регионального опыта в сфере развития дорожной сети субъектов, как организационного, так и в применении наилучших технологий и материалов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.