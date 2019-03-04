ОНФ обратится в Генпрокуратуру по факту двойной оплаты за вывоз мусора в 36 городах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) зафиксировали в 36 городах двойную оплату за вывоз мусора и просят Генпрокурору РФ разобраться с этой ситуацией. Об этом сообщил руководитель исполкома движения Михаил Развожаев в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы обращения с отходами в России вывоз мусора с 1 января 2019 года должен быть вынесен в платежке отдельной строкой в качестве коммунальной услуги (ранее он был "зашит" в строку "содержание общедомового имущества"). В конце февраля 2019 года председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал ТАСС, что примерно в 20 регионах РФ были зафиксированы жалобы на некорректное начисление стоимости вывоза отходов: строку вынесли отдельно, но общедомовой платеж при этом не снизился, плата оказалась чрезмерно завышенной из-за недостоверных нормативов накопления мусора или тарифы остались "спрятанными" внутри жилищных услуг. Данные о таких нарушениях принципа реформы "Единая Россия" передала в Генеральную прокуратуру РФ.

"Из всех зон, в которых работают региональные операторы, мы сравнили платежки, которые люди получали в конце прошлого года и платежки за январь. Мы пришли к выводу, что в 36 городах стоимость жилищных услуг осталась без изменения либо выросла", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что после начала реформы сумма общей платежки должна быть уменьшена на сумму тарифа на вывоз отходов, но в ряде городов это не произошло - граждане платят за мусор отдельно и в рамках общей платежки. "По этим 36 городам мы информацию с платежами и нашим анализом направим в Генеральную прокуратуру РФ", - добавил он.

Реформа обращения с отходами стартовала в России с 1 января 2019 года. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года. В начале 2019 года в нее вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть регионов должны внедрить новую систему по итогам первого квартала 2019 года, семь - к началу 2020 года.