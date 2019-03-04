ОНФ и ФАС проверяют возможность образования картелей на мусорном рынке в пяти регионах РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) начали проверки на возможность картельного сговора на мусорном рынке при розыгрыше тендеров на отбор региональных операторов. Об этом сообщил журналистам в понедельник координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

"Мы планируем с Федеральной антимонопольной службой активно по картелями отрабатывать, в пяти регионах уже совместные проверки ведутся. Будем смотреть по картелизации рынка: если один региональный оператор договаривается с другим о том, что они поделят рынок, - это не допустимо", - сказал он.

По словам депутата, в течение месяца результаты этой работы появятся, "может быть, не по всем пяти [регионам], по первым двум".

Гетта отказался называть регионы, сославшись на конспиративность проверок. Он добавил, что по завершении этой работы ОНФ переключится на анализ отбора субподрядчиков региональных операторов.

Региональные операторы по обращению с бытовым мусором начали работать в России с 1 января 2019 года в рамках реформы отрасли обращения с отходами, их отбирали на конкурсной основе власти субъектов РФ. Эти компании отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, захоронения или обезвреживания. Сейчас, по данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в России реально работают 196 компаний.