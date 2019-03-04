Фельдшерско-акушерский пункт за 3,8 млн рублей открылся в свердловском селе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) стоимостью 3,8 млн рублей открылся в Нижнем Селе под Первоуральском в Свердловской области. Предыдущий ФАП не работал, так как находился в аварийном здании, сообщается в понедельник в релизе, распространенном в департаменте информационной политики региона.

"В Нижнем Селе городского округа Первоуральск состоялось открытие модульного ФАП. Стоимость нижнесельского модульного ФАП составила 3,8 млн рублей. <…> ФАП оснащен аппаратом для определения кардиомаркеров, электрокардиографом, дефибриллятором, ингалятором, стерилизатором инструментов... Последние годы ФАП в Нижнем Селе не функционировал, так как располагался в аварийном здании", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в здании есть электрическое отопление, водоснабжение и канализация. На оснащение нового ФАП медицинским оборудованием и мебелью из областного бюджета выделена субсидия 930 тыс. рублей. Хозяйственный инвентарь приобретен на деньги больницы.

Для повышения качества оказания медицинской помощи сельским жителям и в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в 2019 году в Свердловской области будет открыто 19 модульных ФАП. На данный момент в медицинских организациях эксплуатируется 64 передвижных медицинских комплекса, в 2018 году приобретено дополнительно 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

В национальный проект "Здравоохранение" включено восемь федеральных проектов, в том числе проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Всего на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.