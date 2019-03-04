В Тамбове построят дорогу к микрорайону для многодетных семей почти за 200 млн рублей

ТАМБОВ, 4 марта. /ТАСС/. Почти 200 млн рублей направят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на строительство новых дорог к участкам, выделенным многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство в Тамбове. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства Тамбовской области Александр Филатов.

"В 2019 году на строительство новых дорог к участкам для многодетных семей в микрорайоне Майский на севере Тамбова выделено 196 млн рублей, из которых 178 млн - это федеральные средства, которые мы получим в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", остальные добавит региональный бюджет. Соглашение с Минстроем об этом мы подписали", - сказал Филатов.

Он уточнил, что микрорайон Майский является одним из самых крупных в области, где было выделено под ИЖС почти две тысячи участков для многодетных семей. До настоящего времени дорог с асфальтовым покрытием в микрорайоне не было, при этом все остальные инженерные коммуникации там были построены ранее.

"В 2018 году мы приступили к первому этапу строительства дорог в Майском, он предполагал строительство 6 км дорог. В этом году мы построим еще 8 км", - сообщил Филатов.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан на 2019-2024 годы, он подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей и ставит целью улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году. Паспорт нацпроекта предполагает увеличение объема жилищного строительства в РФ не менее чем до 120 млн кв. м в год в 2024 году.