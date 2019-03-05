На Камчатке установили денежную выплату при рождении первого ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 марта. /ТАСС/. Единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка будут получать семьи Камчатки. Сумма выплаты составит около 41,6 тыс. рублей, сообщили журналистам во вторник в краевом правительстве.

"Новая мера социальной поддержки семей с детьми введена в Камчатском крае. Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка на Камчатке составит ... 41594 рубля", - уточнили в правительстве региона.

Там отметили, что право на получение единовременной денежной выплаты будут иметь женщины, родившие первого ребенка начиная с 1 января 2019 года. Родители и ребенок должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории Камчатского края.

"Данная мера разработана в соответствии с указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Учитывая данные Камчатстата за предыдущие годы и принятые меры, направленные на улучшение демографической ситуации, ожидается, что в 2019 году в крае родится более 1,5 тыс. первых детей. На реализацию данной меры социальной поддержки планируют направить более 64 млн рублей", - рассказали в правительстве края.

Наряду с новой мерой социальной поддержки в Камчатском крае семьи, родившие или усыновившие первого ребенка, получают ежемесячные денежные выплаты до достижения им 1,5 лет. На сегодняшний день размер ежемесячного пособия составляет 20797 рублей. С 2011 года выплачивается краевой материнский капитал на третьего и последующих детей, с 2015 года - на первого ребенка женщинам, родившим в возрасте от 19 до 24 лет и состоящим в браке, с 2019 года - на второго ребенка.