Больница Спасска-Дальнего в Приморье получит 17 млн рублей на переоснащение

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Городская больница Спасска-Дальнего в Приморье получит в 2019 году 17 млн рублей на переоснащение в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщила журналистам пресс-служба краевой администрации во вторник по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района.

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" входит в состав нацпроекта "Здравоохранение". В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн средства федерального бюджета.

"До 2024 года в учреждении будет поэтапно переоснащено оборудование. В 2019 году на эти цели предусмотрено 17 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента здравоохранения Приморья Тамары Курченко. Кроме того, больница получит новый рентген-аппарат и оборудование для МРТ. Также будет проведен капитальный ремонт приемного отделения.

Финансовую помощь получат и другие медучреждения муниципалитета: детская больница получит около 4 млн рублей на завершение ремонта, на территории взрослой поликлиники установят видеонаблюдение. Спасскому району также будет направят финансирование на развитие учреждений здравоохранения, благодаря чему в больнице появится флюорограф и ФТИ-аппарат.