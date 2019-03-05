Рабочая группа госсовета "Образование и наука" займется проектами научных центров

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Рабочая группа госсовета "Образование и наука", которую возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Травников, планирует в течение первой половины 2019 года обсудить создание специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) и научно-образовательных центров (НОЦ) в регионах, предусмотренное нацпроектом "Наука". Работа по созданию таких центров осложняется отсутствием регламентов конкурсных процедур и правил подачи заявок, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"За первые полгода мы постараемся обсудить наиболее актуальные вопросы, которые волнуют субъекты при реализации нацпроектов - это создание НОЦ, деятельность СУНЦ при вузах, создание опорных школ и другие вопросы <...> Конкретный вопрос, который беспокоит все регионы - условия проведения конкурса на создание НОЦ. Многие субъекты, в том числе и Новосибирская область, направили заявки, но еще не определена процедура конкурса, не утверждены правила подачи заявок, а в 2019 году уже надо пять НОЦ создать (по нацпроекту "Наука"), и эту тему будем активно обсуждать", - сказал Травников.

В составе рабочей группы госсовета "Образование и наука", которую возглавляет Травников, 64 человека. В ходе первого заседания члены рабочей группы рассмотрели вопросы участия субъектов РФ в реализации национальных проектов "Наука" и "Образование", обсудили методику расчета показателя "Уровень образованности", который включен в перечень показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Травников отметил, что план заседания рабочей группы по образованию и науке предварительно составлен, на первую половину 2019 года сформированы три подгруппы: направления "Общее образование", "Высшая школа" и "Наука". Всего в течение первой половины 2019 года запланировано провести еще четыре заседания рабочей группы. Также губернатор добавил, что сейчас рабочая группа ждет назначения заседания президиума госсовета, чтобы подготовить материалы по теме для рассмотрения уже на уровне президента РФ.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.