Васильева: ликвидация обучения во вторую смену в школах потребует больших затрат

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Обучение детей во вторую смену будет ликвидировано, но произойдет это нескоро и потребует больших затрат, сказала журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева после совещания по вопросам реализации национального проекта "Образование" в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ полностью ликвидирует обучение в третью смену в школах к концу 2021 года. Васильева уточнила, что дети учатся в третью смену только в пяти регионах страны.

"Перспектива [по ликвидации второй смены в школах] достаточно далекая. Это хорошо, что у нас большой демографический прирост детей <...> Конечно, будем стараться это делать, но надо отдавать себе отчет, что это очень большая затратность и достаточно серьезное продвижение вперед", - сказала журналистам Васильева.

Как сообщила журналистам министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, для ликвидации второй смены только в регионе необходимо строительство 34 школ, в том числе 10 в Хабаровске.

Во вторник в Хабаровске проходит совещание по вопросам реализации национального проекта "Образование" в Дальневосточном федеральном округе. В нем принимают участие руководители органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, субъектов РФ, входящих в состав округа.

Национальный проект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - Васильева.