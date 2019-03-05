Многодетные семьи в Тверской области планируют освободить от оплаты вывоза ТКО

ТАСС, 5 марта. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил освободить многодетные семьи региона от платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Инициативу направят на рассмотрение депутатов регионального парламента, сообщила пресс-служба правительства Тверской области по итогам прошедшего заседания во главе с губернатором.

"В Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз ТКО. Направляем инициативу в законодательное собрание региона, чтобы на ближайшем заседании принять ее и внести соответствующие изменения в законодательство", - цитирует пресс-служба слова Рудени.

"Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги - через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей", - добавил Руденя.

Как уточнили в пресс-службе правительства Тверской области, с начала 2019 года в регионе установлен единый тариф за вывоз и утилизацию мусора - 96,5 рублей с человека. Тариф действует на территории всей области и един для жителей всех типов домов, как многоквартирных, так и индивидуальных.

Одним из приоритетов нацпроекта "Экология", который разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина, является создание новой схемы обращения с отходами. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.