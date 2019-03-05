Объем выбросов в промышленных центрах России должен сократиться к 2024 году на 22%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Совокупный объем выбросов в крупных промышленных центрах России должен сократиться к 2024 году на 22%, что предусмотрено федеральным проектом "Чистый воздух" в рамках нацпроекта "Экология". Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова по итогам заседания его рабочей подгруппы Госсовета РФ по сокращению выбросов.

"В крупных промышленных центрах с неблагоприятной экологической обстановкой проживает более 10% населения страны. Проблема качества атмосферного воздуха здесь стоит особенно остро. Поэтому в ходе реализации проекта должны быть достигнуты два показателя: снижение статусов "высокий" и "очень высокий" уровень загрязнения до "повышенного", а также снижение совокупного объема выбросов к 2024 году на 22%", - процитировала пресс-служба Кувшинникова, который возглавил рабочую подгруппу Госсовета РФ по снижению выбросов в атмосферу и созданию эффективной системы мониторинга в промышленных центрах страны.

Как отметил губернатор, сейчас на территории России 44 города из семи федеральных округов с "высоким" и "очень высоким" уровнем загрязнения воздуха. В проект попали восемь городов, где ситуация требует кардинального улучшения качества воздуха, плюс еще три города с "повышенным" индексом загрязнения - Липецк, Медногорск и Череповец, а также Омск, имеющий "низкий" уровень загрязнения атмосферы. Итого - 12 городов.

Одним из важных этапов реализации федерального проекта "Чистый воздух" является проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Собранная информация позволяет составить комплексные планы действий участников программы и разобраться с тем, что происходит с воздухом городов, оперативно выявить предприятия и отдельные источники загрязнения. Данные анализа могут быть использованы при принятии градостроительных решений. Сводные расчеты уже применялись в ряде городов.

Проектом предусматривается также модернизация сети Росгидромета, сообщил первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов. "Речь идет о поэтапной модернизации 59 действующих стационарных постов наблюдения, введении в эксплуатацию восьми новых автоматических станций, семи передвижных лабораторий мониторинга воздуха, а также техническом дооснащении 12 стационарных химических лабораторий, что позволит значительно расширить диапазон и оперативность предоставляемых данных для оценки загрязнения воздуха", - сказал Кольцов.

Специалисты обратили внимание на синхронизацию этапов программы "Чистый воздух", проверку сводных отчетов следует проводить после модернизации сети Росгидромета. На данный момент верификация планируется в сентябре 2019 года, а завершение модернизации сети - к концу 2021 года. "Наша главная задача - разработать комплексный план мероприятий, который позволит снизить нагрузку на окружающую среду во всех промышленных городах. Это не только снижение валового выброса, но и сокращение индекса загрязнения атмосферного воздуха", - сказал Кувшинников.

"Чистый воздух"

Федеральный проект "Чистый воздух", входящий в нацпроект "Экология", направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

На федеральный проект "Чистый воздух" предусмотрено выделение более 500 млрд рублей, большая часть из них - средства внебюджетных источников.