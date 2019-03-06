Региональным операторам могут установить норму по переработке мусора

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает возможность установить для региональных операторов по вывозу мусора норму его переработки. Это следует из поручений по итогам совещания о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) у Дмитрия Медведева 19 февраля.

"Минприроды России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и ФАС России до 18 апреля 2019 года представить в Правительство Российской Федерации предложения по установлению для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами показателя (норматива), направленного на уменьшение объема захоронения отходов путем увеличения доли их переработки", - говорится в документе.

Постепенное снижение доли вывозимых на полигоны отходов - один из основополагающих принципов реформы обращения с ТКО, которая стартовала в России с 1 января 2019 года. Ее целевые показатели заложены в национальную программу "Экология": к 2024 году доля обрабатываемых отходов в России должна вырасти с 12% до 60%, а перерабатываемых - с 7% до 36%. О необходимости довести обработку до 60% также говорил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию 20 февраля.

Однако, по данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), как минимум 34 региона РФ из 85 не заложили целевые показатели реформы мусорной отрасли в свои региональные программы обращения с отходами. ОНФ проанализировал документы 72 субъектов РФ. Всего, согласно материалам Минприроды РФ, в реформу вошли 70 регионов, еще шесть должны включиться по итогам I квартала 2019 года, остальные семь - до 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

Также по итогам совещания у Медведева 19 февраля Минфину России, Минэкономразвития России и ФАС России было поручено представить до 1 апреля 2019 года в правительство предложения по распространению на региональных операторов положений 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".