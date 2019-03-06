Более 30 млн рублей поступит в 2019 году на создание и ремонт ДК в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Более 30 млн рублей из федерального бюджета поступит на строительство и ремонт сельских домов культуры и клубов Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"В 2019 году на создание, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры и клубов из федерального бюджета поступит более 30 млн рублей. Из них 10 млн 740 тыс. рублей - на капитальный ремонт шести зданий в Вельском, Верхнетоемском, Мезенском и Устьянском районах", - говорится в сообщении.

20 млн рублей будет направлено на строительство Центра культурного развития в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района, еще 20 млн запланировано из областного бюджета. Центр планируется открыть к концу 2020 года. В ДК будет зрительный зал на 120 мест, кинотеатр, танцевальный зал и кафе.

Старый ДК в Ильинско-Подомском из-за ветхости здания был разобран, новый центр строится на его месте. В селе Ильинско-Подомское проживает 5,2 тыс. человек. Село является административным центром Вилегодского района, в котором проживает 9,7 тыс. человек.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). Наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.

17 млрд рублей выделят на строительство и реконструкцию сельских клубов и Домов культуры в стране. На создание центров культурного развития малых городов РФ будут дополнительно направлены 6 млрд рублей.