Реестр экспортно ориентированных предприятий создадут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют сформировать реестр экспортно ориентированных предприятий в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщила в среду пресс-служба министерства промышленности и транспорта республики.

"Министерством <...> разработан и утвержден региональный проект "Промышленный экспорт". Документ находится на рассмотрении в федеральном профильном ведомстве. Проект предполагает формирование реестра экспортно ориентированных предприятий, действующих в Северной Осетии. В проекте ставится задача на начальном этапе сформировать пул всех участников", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, уже несколько предприятий республики готовы войти в реестр. Среди них завод по производству мясных изделий "Дюбуа", воды - "Аланские ледники", высокоэффективной полифункциональной добавки Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным смесям и цементам - "Токар".

Предприятия, которые войдут в реестр, должны подписать соответствующее соглашение с министерством и взять на себя обязательства по приросту экспорта при реализации корпоративных программ. После этого они получат право на субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым на реализацию инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной экспортно ориентированной продукции, и на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам.