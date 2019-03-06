Доля перерабатываемого в Якутии мусора вырастет до 37,8% к 2024 году

ЯКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Доля коммунального мусора в Якутии, который будет перерабатываться, вырастет с 4% в 2019 году до 37,8% в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС в среду министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников.

"Планируется увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (переработку, вторичное производство) в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов с 4% в 2019 году до 37,8% в 2024 году. Это произойдет благодаря реализации в регионе нацпроекта "Экология", - сказал он.

По расчетам Министерства природных ресурсов и экологии, ежегодно в РФ образуется порядка 70 млн т бытового мусора. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о переходе на новую систему обращения с отходами в ходе большой пресс-конференции 20 декабря 2018 года, сообщил, что до 2024 года предстоит построить как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов в стране. Из опубликованных материалов по нацпроекту "Экология" следует, что совокупная мощность новых предприятий по переработке коммунальных отходов к 2024 году составит 23,1 млн т.

Согласно документу, до 2024 года планируется увеличить долю мусора, поступающего на обработку, с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн т.

Всего с 2019 года по 2024 год на мероприятия проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" будет направлено 296,2 млрд рублей.