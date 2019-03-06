Полигон ТКО в Грозном рекультивируют в 2019 году в рамках нацпроекта

ГРОЗНЫЙ, 6 марта. /ТАСС/. Минприоды Чечни планирует до конца 2019 года завершить работы по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов "Петропавловский" площадью 25 га в Грозном в рамках национального проекта "Экология". Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Саид-Магомед Темирханов.

"Рекультивация полигона ТКО "Петропавловский" в Грозном - это одно из мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Чистая страна" национального проекта "Экология". В этом году рекультивационные мероприятия будут <...> закончены" - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что полигон, являющийся наследием советских времен, исчерпал все свои возможности и с 2011 года он законсервирован.

По словам Темирханова, по инициативе минприроды региона и администрации Грозного в рамках биологического этапа, который будет реализовываться в ближайшие несколько лет, на территории бывшего полигона ТКО будет организована высадка деревьев.

Площадь полигона ТКО "Петропавловский" составляет около 25 га, отметил министр. "Любой полигон негативно влияет на окружающую среду. Является потенциальной угрозой для любого города. Мы приходим к тому, что мы эту угрозу устраняем", - сказал он.

Кроме того, по словам Темирханова, к 2021 году будет рекультивирована свалка ТКО в селении Ачхой-Мартан. "Переходящий объект. В этом году начинаются работы, в следующем году будут завершены", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что 20 объектов накопленного вреда окружающей среде планируют ликвидировать в Чечне в 2019 году, в их числе несанкционированные свалки и земляные резервуары с нефтяными отходами. Как отмечалось, в рамках федерального проекта "Чистая страна" в 2018 году в регионе ликвидировано 8 объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.