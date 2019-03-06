Власти НАО: доля соответствующих нормативам дорог в регионе к 2024 году достигнет 81,5%

ТАСС, 6 марта. Доля дорог, соответствующих нормативным показателям, в Ненецком автономном округе, к 2024 году составит 81,5%. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

На 31 декабря 2017 года доля региональных и межмуниципальных дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляла 17,25%. К концу 2019 года планируется достичь показателя в 34,5%, в этом году начнутся работы на семи объектах: на четырех улицах в Нарьян-Маре и поселке Искателей, дороге от Нарьян-Мара до поселков Искателей и Красное, планируется завершение работ по третьему участку дороги Нарьян-Мар - Усинск.

"К 2024 году, по итогам реализации нацпроекта в НАО, доля таких окружных дорог должна составить 81,5%", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.