Власти Дагестана планируют построить два дома культуры в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Шесть домов культуры планируют построить и отремонтировать в Дагестане в текущем году в рамках национального проекта "Культура", сообщила в среду министр культуры республики Зарема Бутаева на расширенной коллегии ведомства в Махачкале.

"В 2019 году в рамках нацпроекта ["Культура"] в Республике Дагестан планируется строительство домов культуры в селениях Кубачи и Баршамай, а также проведение капитального ремонта четырех домов культуры в селениях Герейханова, Орота, Чох, Киша", - сказала Бутаева.

По ее словам, к 2024 году планируется создать Центр культурного развития в Кизляре.

Как сообщила главы минкультуры Дагестана, в республике из 965 культурно-досуговых учреждений 429 требуют капитального ремонта, 77 находятся в аварийном состоянии.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений - 84 млрд рублей - потребует первый раздел.