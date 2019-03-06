Более 6 млрд рублей выделят на нацпроект "Образование" в Свердловской области в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют направить более 6,1 млрд рублей на реализацию национального проекта "Образование" в 2019 году, сообщили ТАСС в среду в департаменте информационной политики региона.

"По национальному проекту "Образование" в Свердловской области ведется работа по реализации восьми региональных проектов. В 2019 году на их реализацию планируется направить более 6,1 млрд рублей, в том числе более 613 млн рублей из федерального бюджета и более 4 млрд рублей из регионального бюджета. Оставшиеся почти 1,5 млрд рублей - внебюджетные источники и бюджеты муниципалитетов", - пояснили в департаменте.

Основная часть средств - 5,3 млрд рублей - будет направлена на реализацию проекта "Современная школа", который подразумевает внедрение новых методов обучения и воспитания, повышение мотивации к обучению, укрепление материально-технической базы школ и детсадов, а также развитие системы наставничества и создание новых учебных мест. "Всего в 2019 году в Свердловской области будет создано более 6 тыс. дополнительных мест в школах. В частности, за счет капремонтов школ и строительства новых в Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Верхней Пышме", - отметил собеседник агентства.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.