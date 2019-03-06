Эксперты: стратегия цифровизации есть лишь у 10% российских обрабатывающих производств

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Только каждое десятое российское предприятие в сфере обрабатывающей промышленности имеет утвержденную стратегию в области цифровых технологий, говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ о распространении цифровых технологий на крупных и средних предприятиях обрабатывающей промышленности в 2018 году.

Исследование основано на данных опроса, который проводился среди руководителей более 1200 предприятий из 30 субъектов РФ.

"Утвержденную стратегию в области цифровых технологий как отдельный документ имели лишь 10% предприятий обрабатывающей промышленности. Более чем у трети (37%) компаний цифровая стратегия находилась в процессе разработки и/или обсуждения", - говорится в исследовании.

При этом 37% опрошенных руководителей предприятий не видят необходимости в отдельной стратегии.

Что мешает цифровизации производств?

В 2018 году более 40% руководителей предприятий охарактеризовали сложившийся уровень цифровой активности производств как очень высокий и или высокий. Низким этот уровень посчитали 35% опрошенных.

Основным препятствием для цифровизации предприятий в сфере обрабатывающей промышленности 60% опрошенных назвали недостаток финансовых ресурсов.

"Руководители каждого третьего предприятия отметили низкую готовность (адаптивность) своих производств к цифровой трансформации, 27% опрошенных сослались на отсутствие благоприятных и стабильных экономических условий в стране, 20% - на нехватку компетенций в сфере ИКТ [информационно-коммуникационных технологий] у штатного персонала", - отмечается в исследовании.

Ожидаемые результаты

В то же время. предприятия уже внедряют цифровые решения в свою работу. "Почти четверть предприятий (24%) применяют цифровые решения в основном для налаживания сквозной автоматизации производственных и управленческих процессов и их интеграции в единую информационную систему. Разработки для промышленного интернета вещей внедряют 11% предприятий, столько же - интеллектуальные робототехнические комплексы, 9% используют технологии 3D-печати", - говорится в исследовании.

В качестве главных ожидаемых результатов от внедрения цифровых проектов руководители предприятий назвали повышение производительности труда (52% респондентов), сокращение издержек (44%), повышение уровня работы с клиентами (40%) и рост конкурентоспособности (30%).

Несколько меньшая доля участников опроса выразила надежду на то, что реализуемые ими инвестиционные инициативы в области цифровизации и интеграции станут источником существенного дополнительного увеличения прибыли (28%) и расширения клиентской базы (26%), отмечается в материалах Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.