РЭО предложил пересмотреть механизм расторжения контрактов с региональными операторами

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Интегратор реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - "Российский экологический оператор" (РЭО) - считает необходимым усовершенствовать механизм расторжения контрактов с региональными операторами так, чтобы уход старого и приход нового происходили в сжатые сроки и не отражались на качестве услуг для населения. Об этом генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил в среду на заседании подгруппы "Формирование комплексной системы обращения с ТКО" рабочей группы Госсовета России по направлению "Экология и природные ресурсы" под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Если мы представим себе ситуацию, что региональный оператор многократно или грубо не выполняет свои обязательства, то порядок расторжения договора с ним [будет] общегражданский. Это приводит к тому, что по такой социально напряженной тематике у нас возникает вопрос, когда новый добросовестный регоператор может приступить к исполнению обязанностей. Нам представляется необходимым разработать порядок расторжения соглашения и возможности запуска нового регоператора в максимально короткие сроки, чтобы с регионом не попасть в ловушку, связанную с невозможностью исполнения старым регоператором своих обязательств и юридической невозможностью запустить нового", - сказал он.

Ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что на старте реформы мусорной отрасли будет "период турбулентности", который продлится примерно до сентября 2019 года. Это связано с тем, что некоторые региональные операторы могут не справиться со своими обязательствами по причине неплатежей населения, завышенных тарифов или некорректных нормативов накопления отходов. Для оперативного решения таких "младенческих рисков" реформы Минприроды запрашивал 12 млрд рублей.