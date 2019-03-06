Биологическая безопасность будет одной из задач научно-образовательного центра в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) планируют создать в Тюменской области в рамках национального проекта "Наука". Об этом в среду сообщил ТАСС Андрей Толстиков, проректор по науке и международным связям Тюменского государственного университета (ТюмГУ) - вуза, который, как планируется, выступит базовой площадкой при создании НОЦ.

В составе НОЦ рассматривается участие вузов, научно-исследовательских институтов (НИИ) и предприятий Тюменской области, Ханты-Мансийского (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономных округов (ЯНАО), а также партнерских организаций из других регионов - ведущих научных институтов и научно-производственных компаний.

"В послании президента РФ федеральному собранию было сказано о приоритетном создании НОЦ в Тюменской области, который должен начать свою работу уже до конца текущего года. Одним из направлений деятельности формируемого НОЦ в нашем регионе станут современные агробиотехнологии. Особый акцент будет сделан на обеспечение биологической безопасности растений, животных и человека", - сказал Толстиков.

Как пояснил собеседник агентства, обеспечение биобезопасности - это один из главных вызовов, стоящих перед человечеством. "Биологические вторжения в экосистемы, точная идентификация вредителей, приобретение патогенами устойчивости к действию антибиотиков, эффективная биологическая защита растений - эти и многие другие проблемы будут в фокусе внимания исследователей в НОЦ", - пояснил он.

В ТюмГУ создан Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), где на основе междисциплинарных подходов выполняются исследования мирового класса. Это один из ведущих центров мира в области систематики и экологии клещей, многие из которых - паразиты и переносчики возбудителей заболеваний растений, животных и человека. Помимо научных лабораторий в Институте X-BIO открыты две магистерские программы на английском языке "Биобезопасность растений" совместно с Всероссийским институтом защиты растений (Санкт-Петербург) и "Математическая биология и биоинформатика" с Институтом биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича (Москва).

"Тюменский госуниверситет основательно готовился к созданию НОЦ: проводились мозговые штурмы, стратегические сессии с определением задач и конкретных проектов, привлечением как академических, так и индустриальных партнеров. Целью проекта проректор назвал формирование крупного научно-индустриального кластера в регионе, в котором "равно важна роль университетов, академической науки и предприятий реального сектора экономики". От НОЦ, как известно, ожидается внедрение результатов научных исследований в производство", - пояснил Толстиков.

О нацпроекте

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.