Пять детских технопарков "Кванториум" появятся в Ивановской области до 2024 года

ТАСС, 6 марта. Пять детских технопарков "Кванториум" планируется создать в Ивановской области до 2024 года для реализации задач нацпроекта "Образование", сообщил ТАСС в среду замначальника департамента образования региона Павел Донецкий.

"До 2024 года в регионе начнут работу пять детских технопарков "Кванториум". В 2020 году технопарк откроется в Кинешме, в 2023 году - в Иванове. Помимо этого, мы рассчитываем получить средства федерального бюджета на приобретение трех мобильных технопарков. Это своего рода образовательные центры, которые будут выезжать в сельскую местность и в течение пары недель работать с ребятами, давать какие-то определенные задания, потом возвращаться и закреплять то, что было наработано. Мы рассчитываем, что это позволит увеличить охват ребят, которые хотят получать дополнительное техническое образование, до 17,5 тыс. человек", - сказал Донецкий.

По его словам, стоимость одного мобильного центра составляет в среднем в 20 млн рублей.

По данным департамента образования региона, в сентябре 2018 года был открыт Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей, в базе которого собраны данные о 1880 школьниках.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.