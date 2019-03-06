Власти Курской области к 2024 году обновят лес на территории в 2,6 тыс. га

КУРСК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Курской области в ходе реализации национального проекта "Экология" к 2024 году вырубят старые лесные насаждения и посадят новые саженцы на территории в 2,6 тыс. га, что поможет избежать распространения болезней и вредителей леса. Об этом сообщил в среду ТАСС замруководителя комитета лесного хозяйства региона Дмитрий Репринцев.

"Должны посадить до декабря 2024 года 2,6 тыс. га леса. Мы должны произвести на этих участках рубки самых старых насаждений, которые необходимо менять из-за болезней и вредителей. Если смотреть на площадь посадки, то на этой же площади и будет произведена рубка. Но мы всегда стараемся немного больше территории охватить посадкой, какой-то овраг засадить или поляну", - сказал Репринцев.

По словам собеседника агентства, благодаря этому в регионе будет удержан показатель в 100% между вырубкой и восстановлением лесов, являющийся одним из ключевых в нацпроекте "Экология". За последние годы региону удается достигать необходимый баланс. Так, в 2015 году Курская область была признана лучшим субъектом России по вопросам лесовосстановления.

"Для восстановления леса нужен будет посадочный материал - около 22 млн штук сеянцев. У нас 18 специализированных питомников площадью около 170 га", - добавил Репринцев.

Территория лесов в Курской области по состоянию на 2019 год составляет 270 тыс. га, 70,7 тыс. из них - леса искусственного происхождения.

Средства на сохранение лесов

Власти региона намерены направить порядка 350 млн рублей на мероприятия по сохранению лесов до 2024 года для выполнения задач национального проекта "Экология". На эти средства в 2019 году планируется обновить парк техники для предупреждения и тушения пожаров, лесовосстановления и заготовить почти 16 тонн семян, сообщил Репринцев.

"По проекту ["Сохранение лесов", входит в нацпроект "Экология"] около 350 млн рублей нам выделено до 2024 года. Самая главная задача проекта - восстановление лесов на участках вырубленных и погибших насаждений в соотношении 100%. На 2019 год задача - заготовить почти 16 тонн семян и вырастить 3 млн штук посадочного материала", - сказал он.

Леса в Курской области занимают 8,2% территории и представлены в основном небольшими обособленными участками. По словам замруководителя комитета, в регионе фактически решена проблема достижения соотношения в 100% между показателями по восстановлению и вырубке лесов.

При этом есть необходимость в обновлении парка техники для борьбы с пожарами и восстановления лесов. "В этом году почти на 80% обновится лесопопожарная техника, на 50% - лесохозяйственная. До 2024 года мы должны полностью обновить всю технику", - отметил Репринцев. На эти цели до 2024 года регион получит 57,5 млн рублей из средств федерального бюджета.

О нацпроекте

Национальный проект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина и включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи, как ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года. несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Всего на реализацию национального проекта планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (21:40 мск) - добавлена информация о средствах на сохранение лесов.