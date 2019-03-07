Свыше 480 млн рублей направят в Хабаровском крае на развитие школ в 2019 году

ХАБАРОВСК, 7 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят на развитие школ в рамках мероприятий национального проекта "Образование" в 2019 году свыше 480 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в четверг и.о. министра образования и науки региона Александр Король.

"По нацпроекту "Образование" планируется направить в 2019 году 483,3 млн рублей из бюджетов разных уровней. Средства пойдут на развитие школ, в том числе в небольших городах и поселениях", - сказал Король.

Он сообщил, что 38,5 млн рублей пойдут на обновление материально-технической базы не менее чем в 16 школах в малых городах края и в сельской местности, где обучаются около 5,6 тыс. детей. Для учащихся в этих учреждениях создадут условия для обучения по программам цифрового и гуманитарного профилей.

"Еще 22,1 млн рублей пойдут на ремонт и оснащение спортивных залов в сельских школах, а также на оборудование детских площадок", - сказал Король.

Порядка 379,3 млн рублей, по словам и.о. министра, будут направлены на строительство пристройки к зданию в селе Бриакан в районе имени Полины Осипенко и на строительство школы в Хабаровске, 43,3 млн рублей пойдут на создание ключевых центров развития детей - "IT-куб" - и цифровой образовательной среды в школах.

Национальный проект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально- культурных традиций.