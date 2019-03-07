Группа "Илим" направит 8,5 млрд рублей на экологическую модернизацию предприятия в Братске

ИРКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Группа "Илим" в ближайшие три года направит 8,5 млрд рублей на экологическую модернизацию лесопромышленного предприятия в городе Братске Иркутской области. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы городской администрации. Братск включен по указу президента РФ в нацпроект "Экология" как один из наиболее загрязненных городов России.

"Что касается комплексной программы по улучшению окружающей среды в 2019-2021 годах, то общий объем финансирования филиала АО "Группы "Илим" составляет более 8,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба директора филиала Алексея Паньшина. По его словам, на 2019 год запланирован ряд важных проектов, в том числе замена изношенного оборудования на более эффективное, установка новых электрофильтров для очистки дымовых газов, известерегенерационных печей.

Паньшин отметил, что сейчас предприятие занимается размещением заказов на поставку оборудования для системы сбора и утилизации низкоконцентрированных дурнопахнущих газов. Модернизация производства позволит сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу, в частности, в два раза будет снижен объем выброса известковой пыли.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, по нацпроекту на экологические мероприятия в городе будет направлен 31 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей - средства предприятий.

По данным Братской межрайонной природоохранной прокуратуры, крупнейшими загрязнителями воздуха в Братске являются Братский алюминиевый завод "Русала" и лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) группы "Илим".

Группа "Илим" - один из мировых лидеров по производству целлюлозно-бумажной продукции. На комбинатах компании выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании превышает 3,4 млн тонн, она экспортируется в 70 стран. Предприятия группы расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть- Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях.

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