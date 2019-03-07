Подмосковье возглавило рейтинг регионов по благоустройству

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московская область возглавила рейтинг Минстроя РФ по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году. Следом идут Тульская, Калужская области и Красноярский край, сообщает пресс-служба министерства в четверг.

"Лидером стала Московская область, которая набрала 82 балла из 122 возможных. Второе место заняла Тульская область, получившая 81 балл. Третью строчку рейтинга с 80 баллами разделили Калужская область и Красноярский край", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что при составлении рейтинга оценивались 28 критериев формирования комфортной городской среды. В их числе - процент освоения средств из федерального бюджета, количество представленных на конкурс и реализованных проектов благоустройства общественных территорий, соблюдение сроков при принятии муниципальных программ и правил благоустройства, наличие центра компетенций.

Специалисты оценивали качество формирования городской среды в 81 регионе. Не оценивались субъекты, которые не получали средства из федерального бюджета на эти цели, - Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего в 2018 году в России было благоустроено 19 тыс. дворов, 4 тыс. общественных территорий и 202 парка.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, число обустроенных общественных пространств в 2024 году достигнет 31 тыс.