Более 1 млрд рублей направят на благоустройство кузбасских дворов и парков в 2019 году

КЕМЕРОВО, 7 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области планируют направить на благоустройство дворов и парков в 2019 году более 1 миллиарда рублей, значительная часть этих средств будет профинансирована федеральным бюджетом, сообщил на селекторном совещании по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Кузбассе заместитель начальника областного департамента ЖКХ Александр Чернов.

"На благоустройство дворов и общественных территорий в этом году планируется направить 1,129 млрд рублей, причем основная часть этих средств будет выделена из федерального бюджета - 1, 095 млрд, областной бюджет софинансирует в размере 34 миллионов", - сказал Чернов.

Финансирование проектов благоустройства из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" Кузбасс получает уже на протяжении двух лет, с 2017 года регион уже получил 1,4 млрд рублей, которые освоены на условиях софинансирования.

"По результатам проекта в 2017 году 2 проекта включены в Федеральный реестр лучших реализованных практик, это линейный парк на бульваре Строителей в Кемерове и универсальная спортивная площадка в моногороде Ленинске-Кузнецком", - рассказал замначальника департамента.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда". В 2019 году на участие в проекте заявлено 39 территорий Кемеровской области. Все проекты благоустройства пройдут общественные обсуждения и будут реализованы при непосредственном участии жителей.