Жители Саратовской области смогут наблюдать за благоустройством в приложении на смартфоне

САРАТОВ, 7 марта. /ТАСС/. Цифровую платформу для смартфонов, с помощью которой можно будет высказать свое мнение по вопросам благоустройства, создадут в Саратовской области, приложение начнет работу в 2020 году, сообщил ТАСС в четверг министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин.

Повышение комфортности городской среды, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов ее развития, является одной из составляющих национального проекта "Жилье и городская среда", который рассчитан на 2019-2024 гг. и включает четыре раздела: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды".

"В рамках исполнения национального проекта "Жилье и городская среда" планируется, что цифровая платформа, предусматривающая возможность высказать свое мнение по благоустройству с экрана смартфона, начнет работать в регионе в 2020 году", - сказал Тепин.

Он пояснил, что через приложение горожане смогут не только задать вопросы чиновникам и коммунальщикам, но и загрузить фотографии замусоренных мест и предложить свои варианты благоустройства общественных территорий. Далее в режиме онлайн горожане смогут отследить, кто ответственен за сложившуюся ситуацию и как решается проблема.

По словам министра, сначала программу можно будет использовать в трех крупных городах области - Саратове, Энгельсе и Балаково, а в дальнейшем и в других населенных пунктах области.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.