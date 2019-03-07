Алтайский край по нацпроекту за шесть лет должен построить более 5 млн кв. м. жилья

БАРНАУЛ, 7 марта. /ТАСС/. Объем жилья, введенного в эксплуатацию в Алтайском крае за ближайшие шесть лет, должен составить более 5 млн кв. метров. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

"Мы должны построить 950 тыс. кв. м жилья в 2024 году и более 5 млн кв. м за шесть лет", - сказал Гилев.

По его словам, по этому нацпроекту не предполагается напрямую направлять федеральные средства на строительство жилья, однако ожидается, что будут решены вопросы по финансированию инженерной инфраструктуры. Гилев пояснил, что со своей стороны федеральное правительство предполагает достигать выполнения показателей, указанных в нацпроекте, путем увеличения спроса и снижения банковской ипотечной ставки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя региона, в региональном проекте "Жилье" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" прописаны показатели по вводу жилья. Предполагается, что строительство будет вестись за счет инвестиций частных строительных компаний. По словам Гилева, максимальный показатель по вводу жилья в крае был достигнут в 2015 году - тогда было введено в эксплуатацию 860 тыс. квадратных метров.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан на 2019-2024 годы, он подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей и ставит целью улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году. Паспорт нацпроекта предполагает увеличение объема жилищного строительства в РФ не менее чем до 120 млн кв. м в год в 2024 году.