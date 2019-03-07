Более 50 тамбовских предприятий войдут в программу повышения производительности труда

ТАМБОВ, 7 марта. /ТАСС/. Более 50 предприятия Тамбовской области станут участниками нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" до 2024 года. В течение первых трех лет производительность труда на предприятиях, участвующих в программе, должна повыситься не менее чем на 30%, сообщил в четверг ТАСС замначальника управления экономической политики Тамбовской области Максим Пахомов.

"Мы рассчитываем до 2024 года вовлечь в программу повышения производительности труда не менее 53 крупных и средних предприятий региона, в том числе из сектора АПК, поскольку мы - аграрный регион. Согласно целевым показателям, в течение первых трех лет производительность труда [на предприятиях] должна показывать ежегодный рост на 10%, то есть к исходу 2022 года не менее 30%, в оставшиеся два года рост составит 5%", - сказал Пахомов.

По его словам, в настоящий момент в программу заявились 11 крупнейших компаний региона. "Практически все они - флагманы тамбовской промышленности и АПК: "Пигмент", "Корпорация "Росхимзащита", завод "Октябрь", "МЛРЗ "Милорем", "Тамбовмаш", "Бондарский сыродельный завод", "Тепличное" и другие. Новых участников мы тоже ждем. Главный критерий отбора - объем выручки свыше 400 млн руб. в год", - пояснил Пахомов.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 г. против 1,4% в 2018 году.