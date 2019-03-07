Более 140 учреждений здравоохранения планируют модернизировать в Югре до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют модернизировать более 140 учреждений здравоохранения по проекту "Бережливая поликлиника" (включен в нацпроект "Здравоохранение"), сообщил ТАСС в четверг зампредседателя комитета думы Югры по соцполитике, главный врач окружного Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года, Югра присоединилась к нему в 2017 году. Он направлен на создание пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов нацпроекта.

"В рамках проекта "Бережливая поликлиника" [в Югре] планируется модернизация более 140 обособленных амбулаторных поликлинических учреждений автономного округа до 2024 года", - сказал Ташланов.

По его словам, в проекте участвуют 70 медицинских организаций региона. В частности, планируется создание комфортной среды в детских и взрослых поликлиниках, переформатирование регистратур для удобства посетителей, оптимизация нагрузки на медицинский персонал в течение рабочего дня, совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.