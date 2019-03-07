Все населенные пункты Псковской области планируется охватить медуслугами в 2019 году

ПСКОВ, 7 марта. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Все населенные пункты Псковской области, включая удаленные от райцентров деревни и поселки, планируется охватить медицинскими услугами в 2019 году. Этого удастся достичь за счет строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и приобретения передвижных медкомплексов, сообщила в четверг ТАСС председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В Псковской области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. В связи с этим ранее псковские власти называли своей первостепенной задачей обеспечение жителей качественными и своевременными медуслугами. С 2019 года эта работа ведется в рамках региональной программы по развитию системы первичной медико-санитарной помощи. Программа реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"В Псковской области порядка 30 населенных пунктов с численностью более 100 человек, которые находятся далеко от медорганизаций и не охвачены медуслугами. В 2019 году этот показатель будет приведен к нулю, и у нас не останется таких территорий, то есть, в этом году мы охватим все удаленные населенные пункты первичной медико-санитарной помощью. Этого удастся достичь за счет строительства новых ФАПов и запуска передвижных медицинских комплексов", - рассказала Гаращенко.

Она уточнила, что в 2019 году в Псковской области будет создано 11 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, также планируется приобрести 13 мобильных медицинских комплексов. "Модульные ФАПы появятся в деревнях Красногородского района, в Плюсском, Опочецком, Порховском, Себежском и Стругокрасненском районе. Люди этого ждут", - сказала собеседница агентства.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

Строительство онкологических центров

Администрация Псковской области также намерена создать до 2024 три центра амбулаторной онкологической помощи. Это позволит увеличить охват населения исследованиями и сделает лечение онкологических заболеваний для жителей региона более доступным.

По словам Марины Гаращанко, создание центров ведется по региональному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Тема борьбы с онкологическими заболеваниями для Псковской области крайне актуальна, так как в регионе ежегодно выявляется порядка 6 тыс. человек, имеющих злокачественные новообразования. Среди самых распространенных заболеваний - рак легкого, молочной железы, предстательной железы, колоректальный рак. Однако, в последние годы смертность от онкозаболеваний в регионе начала снижаться, за 2018 год она уменьшилась на 5%.

"В период с 2019 и до 2024 года будет создано три центра онкологической амбулаторной помощи для сокращения времени диагностики и для повышения ее качества. Они появятся в Пскове, в Великих Луках и в городе Остров. Это позволит диагностировать основные виды злокачественных новообразований", - сказала Гаращенко.

Она также уточнила, что при необходимости медики будут госпитализировать пациентов в псковский онкодиспансер, в его великолукский филиал, а также в областную клиническую больницу, где проводятся операции новообразований. "Мы хотим увязать амбулаторное, первичное звено, которое близко стоит к пациенту, и онкологическое сообщество, чтобы они работали вместе. В этом смысл организации амбулаторных онкологических центров. Обустройство и ремонт мы проведем за счет областного бюджета, а из федерального бюджета на 2019 год выделено 173 млн рублейна приобретение оборудования для Псковского онкологического диспансера и Великолукского филиала", - сказала собеседница агентства.

По словам Гаращенко, псковские власти намерены существенно сократить смертность от онкозаболеваний. "Нацпроект "Здравоохранение" дает нам толчок к тому, чтобы у нас были организованы все связи: то есть мы будем развивать консультативную помощь и телемедицину, чтобы пациентов могли дистанционно проконсультировать профессора из ведущих институтов", - добавила она.

Запуск проекта "Бережливая поликлиника"

Пять медучреждений Псковской области в 2019 году внедрят стандарты проекта "Бережливая поликлиника". Год назад по этим технологиям начал работать один из филиалов псковской городской поликлиники, теперь к проекту подключятся несколько учреждений в Пскове и Великих Луках.

"Проект "Бережливая поликлиника" будет внедрен в 2019 году в пяти медицинских организациях Псковской области: это псковская городская поликлиника и детская городская поликлиника, псковский госпиталь для ветеранов войн, городская поликлиника великолукской межрайонной больницы и островская межрайонная больница", - рассказала председатель комитета по здравоохранению региона.

По словам Гаращенко, при реализации проекта в Псковской области, "основной упор идет на первичную медико-санитарную помощь". Проект позволит сократить очереди, ускорить выполнение медицинских исследований, в том числе различных анализов, упростит запись к терапевту, педиатру, другим специалистам, и позволит обслуживать гораздо больше пациентов за определенное количество времени.

Проект "Бережливая поликлиника" инициирован Минздравом РФ в ноябре 2016 года, реализуется с участием госкорпорации "Росатом". Проект нацелен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации стал частью национального проекта "Здравоохранение".