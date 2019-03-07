Около 160 млн руб. выделят на создание центра культурного развития в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области создадут центр культурного развития до 2024 года по программе регионального проекта "Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры" ("Культурная среда", входит в нацпроект "Культура"), на его реализацию выделят около 160 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона.

"У нас в регионе будет один центр культурного развития. На конкурсной основе определено, что это город Каменск-Уральский в Свердловской области. По бюджету общая сумма - 158,1 млн рублей. Это софинансирование, то есть в реализацию проекта заложены средства федерального, регионального и муниципального бюджетов", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным паспорта регионального проекта, центр культурного развития - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами.

По данным министерства культуры, проектно-сметную документацию планируется разработать в 2022 году, строительство планируется начать в 2023-м, а завершить - в 2024 году.

Проект "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры культуры от организаций, имеющих государственное значение, до сельских организаций культуры. Все объекты формируют культурное пространство Свердловской области и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства РФ.

Нацпроект "Культура" реализуется во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".