В Назрани планируют построить четыре детских сада до конца 2020 года

МАГАС, 7 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют построить в Назрани четыре детских сада на 880 мест. Все объекты возводятся в рамках нацпроекта "Демография" и будут введены в строй до конца 2020 года, сообщил в четверг ТАСС министр образования республики Юсуп Костоев.

"В рамках реализации национального проекта "Демография" мы всего планируем строительство четырех детских садов в Назрани. Каждый из них будет рассчитан на 220 мест, для детей в возрасте от полутора до трех лет, также во всех четырех детсадах предусмотрено создание ясельных групп по 60 мест. Открыть все четыре объекта рассчитываем до конца 2020 года", - сказал Костоев.

По его словам, строительство типовых двухэтажных объектов будет начато уже в 2019 году. Костоев добавил, что возводиться объекты будут в районах новостроек города, где еще нет социально значимых объектов образовательной сферы.

"Стоимость каждого детского сада составляет около 162 млн рублей, а общая стоимость всех четырех дошкольных образовательных организаций - 648,4 млн рублей. В детсадах будут созданы условия для творческого и физического развития детей, в здании предусмотрены музыкальный класс, изостудия, спортивный и актовый залы, также воспитатели будут заниматься их обучением для подготовки к школьной программе. Новые объекты позволят создать дополнительные рабочие места и значительно разгрузят очередность в детские сады", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 17 детсадов в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Демография". По информации Минобразования региона, в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом более 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.