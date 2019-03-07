В Новгородской области оборудовали базу для санитарной авиации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 марта. /ТАСС/. Базу для вертолета и бригады санитарной авиации оборудовали в Новгородской области рядом с детской областной больницей. Это позволит оперативно готовить вертолет к эвакуации пациентов на территории региона и за его пределами, сообщил ТАСС руководитель проектного офиса Минздрава РФ по направлению "Санитарная авиация" Михаил Ламзин.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" власти намерены расширить структуру санавиации в регионах РФ. На эти цели запланировано выделение около 4,4 млрд рублей. По словам министра здравоохранения Новгородской области Антонины Саволюк, в этом году финансирование санавиации возрастет более чем в 5 раз и составит 45 млн рублей, что позволит медикам совершить более 100 вылетов.

"Из 15 регионов, которые в 2019 году подключились к проекту, Новгородская область первая получила точку базирования. Это возможность держать вертолет в тепле, а значит, потратить минимум времени на подготовку к вылету, то есть, вылететь сразу же, как поступил сигнал о необходимости помощи - как машина "скорой" выезжает в течение 2-3 минут, точно так же вертолет сможет вылетать в течение 10-15 минут", - сказал Ламзин.

Как рассказал ТАСС начмед Национальной службы санитарной авиации Андрей Переведенцев, в регионе будет работать вертолет BELL-407, оборудованный техникой, которой обычно укомплектованы реанимации: аппаратом для искусственной вентиляции легких и УЗИ, монитором- дефибриллятором. По его словам, борт приспособлен для эвакуации младенцев, недоношенных детей, беременных женщин и в целом не ограничивает возможности транспортировки людей в зависимости от их возраста.

"Такая техника может садиться практически везде, ей требуется минимально подготовленная площадка, это значит, что возможна посадка на трассу, на городскую площадь, на стадион, рядом с местом ДТП - это всегда возможность приблизить помощь к пациенту, что и является конечной целью проекта", - добавил Ламзин.

До присоединения к проекту эвакуацию пациентов выполняли на вертолете, предоставленном региональным управлением МЧС, который передвигался только на территории региона. Как поясняла ранее Саволюк, в 2018 году у медиков не было возможности эвакуировать пострадавших в ДТП, поскольку габариты вертолета не позволяли приземляться на дороге - в основном пациентов забирали из областных медицинских учреждений, куда пострадавших доставляли с места ЧП. Власти рассчитывают, что новая система позволить снизить показатели смертности в ДТП. Кроме того, с расширением возможностей санавиации региональный Минздрав планирует снизить показатели смертности от инсультов, так как пациенты плохо переносят транспортировку наземным транспортом.