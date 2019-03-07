"Кубаньэнерго" установит более 21 тыс. "умных" счетчиков потребителям в Сочи и Туапсе

СОЧИ, 7 марта. /ТАСС/. Специалисты "Кубаньэнерго" в 2019 году установят около 21,5 тыс. "умных" счетчиков потребителям во всех районах Сочи и Туапсинского района, мероприятия проводятся в рамках программы "Умный город", реализуемой в соответствии с нацпроектом "Цифровая экономика". Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

"В 2019 году специалисты Сочинского филиала "Кубаньэнерго" планируют бесплатно установить потребителям всех четырех районов Сочи и Туапсинского района порядка 21,5 тысячи "умных" счетчиков. Установка счетчиков проводится в рамках реализации энергосервисных контрактов между энергетической компанией и частным инвестором", - сообщили в пресс-службе мэрии.

В ней отметили, что после установки устройств потребители смогут экономить электроэнергию. "Счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и перенести на ночь работу энергоемких приборов. Также обладатели "умных" счетчиков избавлены от визитов контролеров, так как система учета потребительских приборов представляет собой единый комплекс цифровых устройств, информация с которого передается на главный сервер Кубаньэнерго и в энергосбытовые компании, а счета на оплату приходят по почте", - пояснили в пресс-службе.

Федеральный закон № 522, согласно которому интеллектуальный учет электроэнергии станет обязательным, был подписан в декабре 2018 года. Массовый переход на современные системы учета начнется с 1 июля 2020 года. При этом все расходы по установке "умных" счетчиков возложены на поставщиков электроэнергии либо на сетевые компании.

О проекте "Умный город"

Федеральный проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты, в которых проживает более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды.

На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город". Три самых крупных города Кубани - Сочи, Краснодар и Новороссийск - в прошлом году стали пилотными городами-участниками федерального проекта по цифровизации "Умный город".

О нацпроекте "Цифровая экономика"

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить свыше 1,63 трлн рублей.