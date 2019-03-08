Петербург планирует выделить допсредства на вакцинацию против вируса папилломы человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют выделение дополнительных средств для реализации программы вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом журналистам рассказала вице-губернатор города Анна Митянина.

"Особенно актуален такой вид вакцин как вакцинирование от вируса папилломы человека. Если девочку до 14 лет прививают, значит она в дальнейшем будет избавлена от риска заболеваниями онкологическими болезнями в связи с этим [вирусом]. На это мы планируем выделять бюджетные деньги с тем, чтобы проект был реализован уже в этом году", - рассказала Митянина, не назвав точной суммы, которую планируется дополнительно выделить.

Она также отметила, что городские власти и система здравоохранения планируют также активно пропагандировать вакцинацию как эффективный способ предупреждения заболевания.

ВПЧ - группа распространенных вирусов, вызывающих появление новообразований, в том числе злокачественных. Одной из основных форм передачи является заражение половым путем.

Согласно нацпроекту "Здравоохранение" в субъектах страны должны быть разработаны и утверждены региональные программы ""Борьба с онкологическими заболеваниями"".