Власти Петербурга прорабатывают вопрос создания городского перинатального центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в настоящий момент прорабатывают вопрос строительства в городе первого перинатального центра регионального подчинения. Об этом журналистам рассказала вице-губернатор города Анна Митянина.

"Мы прорабатываем вопрос строительства перинатального центра Санкт-Петербурга регионального значения с самыми лучшими технологиями и самыми лучшими специалистами", -сказала Митянина.

При этом она отметила, что пока не может назвать точные сроки реализации проекта. "Мы разрабатываем проект, как только мы подойдем к финансовой и организационной стороне, будем говорить уже о планах временных", -сказала Митянина.

По ее словам, в настоящее время функции по ведению беременности у тех, кому требуется сопровождение в спецучреждениях, выполняют федеральные центры, расположенные в городе на Неве. Собственного перинатального центра городского подчинения в Петербурге нет.

"Задача перинатального центра - вести беременность... Сейчас эту функцию закрывают федеральные учреждения, которые работают на территории Санкт-Петербурга. В планах Александра Дмитриевича (Беглова, врио губернатора Санкт-Петербурга) заключение соглашений с федеральными учреждениями чтобы безусловно каждая пациентка петербургская попадала в квалифицированную клинику", - пояснила Митянина.

Национальный проект "Здравоохранение" предполагает развитие системы медицинской помощи в ходе беременности, родов и послеродовой период.