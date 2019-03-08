Все детские поликлиники Петербурга до конца года получат статус "бережливых"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Детские поликлиники Санкт-Петербурга в первую очередь будут переведены на систему "бережливая поликлиника", позволяющую сократить очереди в медучреждениях и развести потоки больных и здоровых посетителей. Об этом рассказал журналистам врио губернатора города Александр Беглов.

"Мы приняли решение по поводу "бережливой поликлиники" - на эту систему в первую очередь перейдут детские поликлиники. [Также] мы и дальше будем вкладывать в родильные дома деньги, потому что наши санкт-петербургские дети должны появляться на свет в самых лучших условиях. Для этого нужно сделать все необходимое", - сказал Беглов после осмотра роддома № 10 в Красносельском районе, где, в том числе, осуществляется ведение беременности у несовершеннолетних.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, до конца года планируется, что требованиям "бережливой поликлиники" должны соответствовать все детские поликлиники города.

"В плане перехода на проект "бережливая поликлиника" у нас 64 детские поликлиники. До конца этого года все без исключения поликлиники будут иметь тот же облик, как и те 10, которые уже используются и эксплуатируются по принципу бережливой поликлиники. Бережливая она потому, что бережет время и нервы родителей и детей, разделяются потоки здоровых и больных детей, чтобы они не пересекались, и все то, что называется современным уровнем медицинского обслуживания. Я абсолютно убеждена, что город в состоянии до конца года все первое поликлиническое звено, которое занимается детством, перевести на новые условия работы", - сказала Митянина.

По ее словам, затраты бюджета на переоборудование каждой поликлиники колеблются от 5 до 11 млн рублей. Также, отметила вице-губернатор, порядка 10 взрослых поликлиник мы в этом году также планируется перевести на систему "бережливая поликлиника".

О "бережливых поликлиниках"

После реализации стандартов "бережливой поликлиники" в медицинских учреждениях уменьшаются очереди и объем бюрократической работы врачей. При этом время общения пациента с врачом в ходе приема, напротив, возрастает.

В Петербурге за минувший год за счет внедрения стандартов "бережливой поликлиники" удалось, по данным властей, сократить продолжительность ожидания в очереди к участковому врачу-терапевту в модернизированных медучреждениях с 40 до 19 минут.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает, что в 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".