Мобильный культурный центр начал работу в селе в Тюменской области

ТАСС, 10 марта. Многофункциональный мобильный культурный центр начал работу в селе Викулово (Тюменская область) в рамках федерального проекта "Культурная среда". Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"В рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в селе Викулово Тюменской области начал свою работу многофункциональный мобильный культурный центр (автоклуб). Его презентация состоялась в рамках мероприятия, посвященного празднованию Масленицы", - говорится в сообщении.

Автоклуб представляет собой автомобиль, оснащенный сценой-трансформером и комплектом необходимого звукового, светового и мультимедийного оборудования с автономным источником электроэнергии. "Главная задача автоклуба - обеспечивать на должном уровне проведение культурных и досуговых мероприятий в тех сельских населенных пунктах, где нет стационарных объектов культуры", - говорится в сообщении.

Мобильными культурными центрами весной 2019 года будут оснащены еще два муниципальных учреждения культуры в Вагайском и Ишимском районах. "В период 2020-2024 годов автоклубами будут дополнительно оснащены не менее пяти учреждений культуры, расположенных в муниципальных районах Тюменской области", - уточняется в сообщении.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений потребует первый раздел - 84 млрд. В проект заложено создание 39 центров культурного развития, оснащение 1,8 тыс. образовательных учреждений в сфере культуры, строительство и капремонт 526 культурно- досуговых учреждений в сельской местности, приобретение 600 автоклубов (учреждений культуры на колесах) для обслуживания сельского населения, переоснащение 660 муниципальных библиотек, оснащение 1,2 тыс. кинозалов и ремонт 40 детских театров юного зрителя.