Дом культуры открыли в селе Озерное в Бурятии в рамках нацпроекта

УЛАН-УДЭ, 10 марта. /ТАСС/. Дом культуры построен и начал работу в селе Озерное Еравнинского района Бурятии, где проживают около 400 человек. Дом культуры открыт в рамках федерального проекта "Культурная среда", сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"Торжественное открытие дома культуры состоялось сегодня в поселке Озерное, где проживают примерно 400 человек. Теперь здесь расположится библиотека, дом культуры станет местом проведения праздников, различных торжественных мероприятий, здесь смогут выступать сельские творческие коллективы", - сказали в пресс-службе.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений потребует первый раздел - 84 млрд. В проект заложено создание 39 центров культурного развития, оснащение 1,8 тыс. образовательных учреждений в сфере культуры, строительство и капремонт 526 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение 600 автоклубов (учреждений культуры на колесах) для обслуживания сельского населения, переоснащение 660 муниципальных библиотек, оснащение 1,2 тыс. кинозалов и ремонт 40 детских театров юного зрителя.

На строительство сельского дома культуры в Бурятии из федерального бюджета выделено 5,5 млн рублей, 354 тыс. рублей - из республиканского бюджета и 43 тыс. рублей из местной казны. Как уточнили в минкультуры Бурятии, строительство клуба в поселке длилось четыре месяца, сейчас это здание площадью в 225,8 кв. м.

"Теперь есть, где выступать местному ансамблю "Родники", который объединил любителей вокала разных возрастов. Клуб открывает новые возможности и для двух детских коллективов: вокального и танцевального", - отметили в министерстве культуры Бурятии. В 2019 году в Еравнинском районе также запланировано открытие дома культуры в поселке Гундинский и дома культуры после капитального ремонта в селе Тулдун.

Поселок Озерный был построен в конце 1970-х годов во время освоения Озерного месторождения полиметаллических руд. Ранее в правительстве Бурятии сообщали, что в 2019 году на Озерное месторождение зашел новый инвестор, готовый приступить к его разработке и вложить в проект до 2025 года порядка 60 млрд рублей с созданием около 3 тыс. рабочих мест.