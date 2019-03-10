Более 19 млн рублей направят на поддержку фестивалей в ЮФО в 2019 году

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Десять фестивалей в Южном федеральном округе получат в 2019 году поддержку в рамках нацпроекта "Культура", они будут профинансированы из федерального бюджета на сумму более 19 млн рублей. Об этом сообщила в воскресенье журналистам на открытии театрального форума в Сочи директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксана Косарева.

"У нас стоит задача, чтобы каждый регион почувствовал Год Театра. Соответственно, каждый регион в той или иной степени получит поддержку федерального бюджета. Федеральный бюджет будет поддерживать фестивали, которые проходят в каждом регионе. Будет поддержано более 150 фестивалей по всей России, Южный федеральный округ получит поддержку 10 фестивалей, которые в 2019 году будут профинансированы федеральным бюджетом на сумму более 19 млн рублей", - сказала Косарева, отвечая на вопрос о поддержке регионам в рамках нацпроекта" Культура".

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о необходимости и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает в себя федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" проходит в Сочи с 10 по 14 марта. В рамках форума запланированы пленарные заседания, семинары, мастер-классы, для директоров театров подготовлена специальная образовательная программа "Школы театрального лидера". Участниками форума стали театральные деятели Южного Федерального округа: директора театров, специалисты сценического искусства, и другие представители отрасли.