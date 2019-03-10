Экспорт несырьевых товаров из Якутии по итогам 2018 года составил $241 млн

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров из Якутии по итогам 2018 года составил около $241 млн, сообщил ТАСС в понедельник министр по внешним связям и делам народов региона Гаврил Кириллин.

Власти Якутии ранее заявляли о планах увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $1 млрд к 2024 году в рамках достижения показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить общероссийский объем экспорта этой группы товаров в размере $250 млрд к 2024 году.

"В 2018 году экспорт несырьевых товаров из республики составил $241 млн. Мы должны нарастить этот показатель к 2024 году в четыре раза. Такую задачу перед нами поставил глава республики Айсен Николаев", - сказал Кириллин, отметив, что большая доля экспорта приходится на бриллианты.

Министр добавил, что высокий потенциал отмечается в экспорте в IT-отрасли, сельхозпродукции и дикоросов.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей. Состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперациии экспорта".