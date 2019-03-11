Власти ЕАО предоставят свыше 400 дополнительных мест в яслях в ближайшие три года

ТАСС, 11 марта. Дополнительные 360 мест для малышей в ясельных группах будут созданы в Еврейской автономной области (ЕАО) в 2020-2021 годах в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщает в понедельник пресс-служба правительства области. Еще 64 места будет создано в 2019 году по госпрограмме "Развитие образования".

"360 дополнительных мест для малышей в ясельных группах создадут в ЕАО за два года. На создание мест для детей от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных учреждениях ЕАО из федерального и областного бюджета выделят более 332 млн рублей. Финансирование предусмотрено на 2020-2021 годы в рамках национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.

Потребность в дополнительных местах в яслях в области составляет 500 человек. В 2020 году по плану должно появиться 120 мест в Смидовичском районе, где эта проблема наиболее актуальна. В Биробиджане в 2021 году будет организовано 240 мест. При этом еще 64 места в яслях Биробиджана будут предоставлены уже в 2019 году в рамках государственной программы "Развитие образования".

За последние три года охват детей до семи лет дошкольным образованием в области увеличился до 95,5%, полностью ликвидирована очередь в детские сады детей от трех до семи лет. По информации властей региона, последние четыре года показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет вырос с 62 до 75%. Все дети раннего возраста имеют возможность посещать детские сады в режиме полного дня.