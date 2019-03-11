В Хабаровском крае начали проверку качества воды в рамках нацпроекта "Экология"

ТАСС, 11 марта. Инвентаризация объектов водоснабжения и оценка качества воды по программе федерального проекта "Чистая вода" началась в Хабаровском крае. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

Проект "Чистая вода" входит в национальный проект "Экология" и рассчитан на пять лет. Запланировано строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки населенных пунктов России.

"Инвентаризация проводится органами местного самоуправления, а исследования питьевой воды - Роспотребнадзором. В лабораториях "Центра гигиены и эпидемиологии" воду проверяют в том числе на наличие железа, марганца и различных бактерий", - говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве региона со ссылкой на заместителя министра, начальника управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства края Станислава Кондакова, в крае запланировано строительство станции обезжелезивания и станции очистки питьевой воды. На 2020 год намечена реконструкция системы водоснабжения города Бикин. По словам Кондакова, причинами ухудшения качества воды могут служить в том числе "вторичное загрязнение в сетях, устаревшая технология очистки", в связи с чем "необходимы результаты исследований".

По информации пресс-службы правительства края, в этом году по проекту "Чистая вода" региону будет выделено 69,5 млн рублей, в 2020 году - 163 млн рублей, в 2021 году - 345 млн рублей. Всего на период с 2019 до 2024 годы для Хабаровского края предусмотрено около 2,1 млрд рублей.

Нацпроект "Экология" разработан для реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В него включено 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".