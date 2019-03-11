Ставрополье увеличит расходы на пациентов с редкими заболеваниями до 350 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья увеличат до 350 млн рублей расходы на 2019 год из бюджета края на лекарства для пациентов, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Как сообщила в понедельник ТАСС заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая, реализация государственной программы в области редких заболеваний в Ставропольском крае позволит добиться показателей, заявленных в национальном проекте "Здравоохранение".

"Сумма финансирования возрастает регулярно, в 2014 году на это выделяли всего 17 млн руб., а на сегодняшний день уже порядка 350 млн рублей из бюджета края… Средства ежегодно закладываются отдельной строкой… Реализация госпрограммы в области редких заболеваний позволит добиться ряда показателей, заявленных в национальном проекте", - сказала Дроздецкая.

По словам замминистра, в краевом регистре людей, страдающих редкими заболеваниями, значится порядка 230 человек. Около 170 человек нуждаются в получении специфических препаратов, 80% из них - дети. Препараты стоят от 50 тыс. до 800 тыс. рублей за одну упаковку, при этом годовая потребность в лекарствах высокая. "Например, при детском мукополисахаридозе пациенты получают в год только один препарат на более 20 млн рублей, а также получают помощь по ряду других программ", - пояснила Дроздецкая.

Она отметила, что с 2013 года в крае организовано льготное лекарственное обеспечение пациентов, страдающих заболеваниями, которые приходятся по статистике на 10 больных из 100 тыс. человек. "Это затратное лечение, очень дорогое. При этом Ставрополье входит в число немногих субъектов, где специфическими препаратами обеспечены практически все пациенты", - добавила Дроздецкая.

Как пояснили в министерстве, в крае с 1990 года действует медико-генетическая комиссия, которая ведет неонатальный скрининг на ряд врожденных орфанных заболеваний, перинатальную диагностику, биохимический скрининг беременных.

Среди основных задач нацпроекта "Здравоохранение" также - снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, а также масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц. В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 264 млрд рублей будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.