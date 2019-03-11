На реализацию нацпроекта "Демография" в Алтайском крае за шесть лет направят 35 млрд руб.

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Инвестиции на реализацию нацпроекта "Демография" в Алтайском крае в 2019 - 2024 гг. составят 35 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр социальной защиты края Наталья Оськина.

"Наше министерство - координатор нацпрокта "Демография", он включает <...> следующие региональные проекты: "Финансовая поддержка семей с детьми", "Содействие занятости женщин и создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Несмотря на разноплановость, они взаимосвязаны. <...> На весь нацпроект будет направлено 35 млрд рублей", - сказала Оськина.

По словам руководителя профильного министерства, больше всего средств - 31 млрд рублей - пойдет на реализацию проекта по финансовой поддержке семей с детьми. Она отметила, что этот проект позволяет корректировать репродуктивное поведение и планировать рождение первого, второго или третьего ребенка. "Содействие занятости женщин и создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" - это поддержка матерей в декрете, получение ими профессий, переобучение, строительство яслей, на этот проект будет направлено порядка 953 млн рублей, сообщила министр. На проект "Старшее поколение" направят 557 млн рублей - он включает диспансеризацию людей старшего возраста, а при выявлении заболеваний - плановый профилактический осмотр и наблюдение, приобретение 15 автомобилей для доставки жителей сел в города на прохождение профилактического осмотра.

На реализацию проекта "Укрепление общественного здоровья" инвестируют порядка 18 млн рублей - запланирован ряд мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. По проекту "Спорт - норма жизни" планируется обеспечить доступными спортивными площадками и объектами муниципалитеты, сообщила глава ведомства.

"Это беспрецедентные [для края] средства федерального бюджета, подписаны соответствующие финансовые соглашения с федерацией. Все пять проектов направлены на увеличение естественного прироста населения и продолжительности жизни. Человек должен быть здоров как минимум до 67 лет. <...> Мы должны себе ставить задачу как минимум до 76 лет [продления жизни]", - пояснила Оськина, отметив, что ежегодно из краевого бюджета направляется более 1 млрд рублей на меры поддержки семей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019 - 2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.