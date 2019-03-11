На мероприятия нацпроекта "Здравоохранение" в Омской области направят почти 11 млрд рублей

ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Около 10,7 млрд рублей направит Омская область за 6 лет на финансирование мероприятий национального проекта "Здравоохранение", сообщил в понедельник ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков. Это позволит снизить смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, повысить обеспеченность населения медицинскими услугами и развить детское здравоохранение.

"Общий объем бюджетного финансирования нацпроекта "Здравоохранение" составит 10,7 млрд рублей, из которых 1,6 млрд будет выделено уже в этом году. В Омской области нацпроект предусматривает семь различных направлений. Это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие системы детского здравоохранения, совершенствование оказания первичной медицинской помощи, подготовка кадров, информатизация здравоохранения и развитие медицинского туризма", - сказал Вьюшков.

По его словам, особое внимание будет уделено раннему выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. "Это [ранее выявление] часто спасает жизнь. Поэтому именно на раннее выявление этих заболеваний и снижение смертности от них будут направлены мероприятия регионального нацпроекта", - сказал министр.

Также Омская область, северные таежные районы которой находятся на большом отдалении от Омска, намерена значительно увеличить число вылетов санавиации, строить фельдшерско-акушерские пункты, приобретать автомобили скорой помощи и мобильные медицинские комплексы. Для развития детского здравоохранения планируется оснастить детские поликлиники новой медицинской техникой, построить детский инфекционный стационар и реконструировать педиатрический стационар омского перинатального центра.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.